[아시아경제 김혜원 기자] 2030 부산세계박람회 유치위원인 손경식 한국경영자총협회 회장이 28일 경총 페이스북 메시지를 통해 2030 부산세계박람회 유치 SNS 홍보 캠페인에 참여했다.

손 회장은 "이번 2030 부산세계박람회 유치를 위해 기업인들이 적극 협력할 것"이라고 밝혔다.

손 회장은 또 "세계박람회는 올림픽, 월드컵과 함께 글로벌 3대 이벤트 중 하나로 엄청난 경제적 파급효과가 기대되는 행사"라며 "과거 1988년 서울올림픽, 2002년 한일월드컵, 2018년 평창동계올림픽 등 글로벌 행사 유치전에서 고(故) 정주영 현대그룹 명예회장님과 고 이건희 삼성그룹 회장님께서 글로벌 역량을 총동원해 국민적 기쁨을 선사한 바 있다"고 전했다.

