경남도의회 가야사 연구복원특위, ‘일본 임나일본부설 극복’ 토론회 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남도의회 가야사 연구복원사업 추진 특별위원회가 27일 '임나일본부설 극복과 가야사 정립 및 허왕옥 도래와 통합적 활용 방안'을 주제로 토론회를 개최했다.

이날 토론회는 가야사 정립을 위해 일본서기의 임나일본부설을 극복하고, 허왕옥 도래의 역사성 규명 및 문화 콘텐츠화를 통한 관광자원의 발굴을 모색하고자 자리를 마련했다.

토론회는 제1주제, 제2주제, 종합토론의 순서로 진행됐으며, 좌장에는 김진기 도의원, 사회는 표병호 도의원이 맡아 진행하였다.

제1 주제로 '임나일본부 극복과 가야사 정립' 한가람 역사문화연구소 이덕일 소장의 주제발표 후, 창원대학교 남재우 교수와 건국대학교 김명옥 교수의 토론 진행됐다.

제2 주제로는 '허왕옥 도래와 통합적 활용방안'에 관한 가야불교연구소장 도명스님의 주제 발표 후, 하성자 시의원(김해), 동아대학교 이동주 교수, 경남연구원 미래전략본부 김태영 본부장의 토론이 있었던 뒤, 종합토론을 통해 다양한 의견을 논의했다.

황재은 특위 위원장은 "가야사에 대한 전국민적 인식을 높이고 흥미와 관심을 이끌어 낼수 있도록 다각적인 홍보활동을 통해 가야문화의 우수성과 가치를 널리 알릴 수 있도록 적극 노력하겠다"고 말했다.

