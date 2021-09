광주 서구 ‘안심테이블 안내판’ 배부

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)가 코로나19 장기화에 따른 소상공인들의 수고를 덜어주기 위해 코로나19 백신접종 완료자가 포함된 테이블임을 알려주는‘안심테이블’ 안내판을 배부한다.

27일 서구에 따르면 ‘안심테이블’ 안내판은 접종완료자를 포함하고 있는 테이블을 구분해 방역수칙 준수를 위한 외식업계의 애로사항을 조금이나마 해소하고자 제작됐다.

안내판 배부는 많은 이용자가 집중될 것으로 예상되는 중점관리시설을 대상으로 1000여개 가량이 선제적으로 배부됐고 이후 순차적으로 서구 관내 식당과 카페 등 5000여 개소에 배부할 예정이다.

서구 관계자는 "적극적인 방역과 주민 소통이 뒷받침되는 가운데 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 소상공인을 돕고자 이번 사업을 추진하게 됐다”며 “앞으로도 이들을 위한 다양한 지원책을 찾아 최대한 도움을 주고자 한다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr