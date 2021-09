경기도 성남시 대장동 개발 과정에서 특혜를 받았다는 의혹이 제기된 화천대유의 최대주주 김만배 씨가 조사를 받기 위해 27일 서울 용산경찰서에 출석하고 있다./강진형 기자aymsdream@

