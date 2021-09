파라다이스시티, '가을 고메 페스타' 프로모션 진행

[아시아경제 김유리 기자] 파라다이스시티는 지역 특산물을 활용한 이탈리아 셰프의 보양식 코스 요리부터 홍콩 현지 인기 메뉴, 제철 과일 음료까지 다양한 가을 특선 신메뉴를 맛볼 수 있는 '가을 고메 페스타' 프로모션을 실시한다고 27일 밝혔다.

이탈리안 레스토랑 '라스칼라'는 전북 고창 대표 특산물인 복분자와 장어를 활용한 '나이트 위드 시크릿 가든' 프로모션을 선보인다. 디너 코스로 준비한 이번 프로모션은 가을철 면역력을 높여주는 보양식으로 구성했다. 지역 특산물과 이탈리아 특유의 레시피가 어우러졌다. 입맛을 돋우는 아뮤즈 부쉬로 시작해 플렌타 크림과 석류 및 발사믹을 더한 장어, 호박 스프, 트러플 홈메이드 타야린, 복분자 샤벳, 보리 리조토, 지중해식 소스와 구운 야채를 곁들인 꽃등심, 디저트가 순서대로 제공된다. 오는 11월까지 만날 수 있다.

'라운지 파라다이스'는 제철 과일 음료를 제공하는 '스위트 어텀' 프로모션을 실시한다. 오는 11월까지 가을철 별미인 홍시와 석류를 음료로 즐길 수 있도록 홍시 밀크티와 석류 에이드를 판매한다. 레드 와인 베이스의 '로멘틱 어텀' 칵테일도 준비했다.

뷔페 레스토랑 '온더플레이트'는 홍콩을 대표하는 스트리트 메뉴를 맛볼 수 있는 '나이스 투 밋(MEAT) 유, 홍콩' 프로모션을 오는 다음달까지 진행한다. 통이베리코를 양념하여 구워낸 광동식 차슈, 기름기를 뺀 담백한 맛의 광동식 오리, 바삭한 껍질과 부드러운 속살이 일품인 크리스피 삼겹살 등 다채로운 메뉴로 광동식 BBQ 요리를 맛볼 수 있다. 메뉴와 어울리는 밀크티도 추가로 제공한다.

가을 미식과 함께 특별한 예술 전시도 감상할 수 있다. 캐나다 미디어아트 작가인 허먼 콜겐(Herman Kolgen)의 '인스케이프 - 보야지 투 히든 랜드스케이프(INSCAPE ? Voyage to Hidden Landscape)' 전이 내년 2월6일까지 열린다. 역대 최대 규모인 이번 전시에서는 작가가 세계 최초로 선보이는 신작부터 초대형 스케일의 대표작까지 총 8개의 작품을 만나볼 수 있다. 파라다이스시티 투숙객과 파라다이스 유·무료 멤버십 회원이라면 무료로 관람 가능하다.

