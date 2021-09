bhc치킨, 지난해 가맹점 연평균 매출 5억원 돌파

[아시아경제 문혜원 기자] bhc치킨의 지난해 가맹점 연평균 매출이 5억원을 돌파했다.

27일 공정거래위원회 가맹정보시스템에 등록된 정보공개서에 따르면 bhc치킨의 지난해 가맹점 연평균 매출은 5억2000만원을 기록해 2019년(4억3000만원)보다 약 20% 증가했다.

같은 기간 단위 면적당 매출도 2348만원에서 2851만원으로 약 21% 증가했다.

bhc치킨은 이같은 성장세에 대해 가맹점에 대한 본사의 실질적인 지원과 적극적인 소통, 본연의 역할 준수 등 가맹점 역량 제고를 위한 행보들이 맞물린 결과라고 설명했다.

가맹본부는 매년 2회 이상 신메뉴 개발을 포함한 광고, 홍보, 마케팅을 전개하고 가맹점은 본사 매뉴얼에 맞게 매장을 운영해 고객에게 깨끗하고 맛있는 치킨을 제공하는 것을 기본 방침으로 삼고 있다.

bhc는 매년 임금옥 대표를 비롯한 본사 경영진이 전국을 순회하며 현장의 소리를 청취하는 소통 전략을 펴고 있다. 전국 가맹점 간담회를 개최해 가맹점주들과 직접적으로 소통하고 있을 뿐 아니라 본사와 점주의 실시간 커뮤니케이션이 가능한 ‘신바람 광장’ 채널을 운영하면서 가맹점의 어려움을 빠르게 해결하기 위해 노력하고 있다.

bhc치킨 관계자는 “bhc가 지속 성장할 수 있는 근간은 가맹점과 브랜드 비전에 대한 공감대를 형성하여 이를 함께 실행해 나가는 것에 있다”며 “가맹본부와 가맹점이 동반 성장해나갈 수 있도록 꾸준히 노력해나갈 것이며 단기적인 매출 상승에 연연하지 않고 내실을 다져 질적 성장도 함께 이뤄나갈 것”이라 말했다.

