화이자 CEO "1년내 일상 복귀…백신, 매년 맞을 수도"

[아시아경제 조현의 기자] 앨버트 불라 화이자 최고경영자(CEO)가 미국이 1년 내 일상생활에 복귀할 것이라고 전망했다.

불라는 26일(현지시간) ABC뉴스와의 인터뷰에서 '모더나 CEO가 코로나19 사태가 1년 내 끝날 것이라고 했는데 동의하느냐'라는 질문에 이같이 답했다. 다만 "(일상으로 돌아가더라도) 변이 바이러스가 더는 존재하지 않을 것이라거나 백신을 접종하지 않아도 된다는 것은 아니다"라고 했다.

그는 코로나19 백신이 독감 백신처럼 매년 접종하게 될 가능성이 높다고 봤다. 불라는 "가장 가능성 있는 시나리오는 매년 재접종하는 것"이라며 "하지만 아직 모른다. 데이터를 기다려 볼 필요가 있다"고 했다.

한편 미 보건당국은 올해 핼러윈 때 아이들이 '트릭 오어 트릿(동네 가정집을 돌아다니며 사탕을 얻는 놀이)'를 할 수 있다고 말했다.

로셸 월렌스키 미 질병통제예방센터(CDC) 국장은 CBS 인터뷰에서 '올해 핼러윈에 아이들이 밖에 나가 트릭 오어 트릿을 해도 되느냐'는 물음에 이같이 답한 뒤 "소규모 그룹으로 하러 가는 것을 허용할 수 있어야 한다"고 말했다.

