[위클리中企]상도가구·락앤락·밀워키

상도가구, 가을 맞이 '웨딩이사 페스티벌'

상도가구가 다음달 18일까지 패키지 할인 이벤트 '웨딩이사 페스티벌'을 진행한다. 웨딩이사 페스티벌은 결혼 및 이사 시즌에 가장 수요가 높은 드레스룸, 리빙룸, 알파룸, 다이닝룸 등 총 4가지 공간에 맞춰 인기 패키지를 할인가에 제공하는 이벤트로, 상도가구 온라인 공식몰에서 단독 진행된다.

먼저 드레스룸 인테리어에 꼭 필요한 상도가구의 '모던하임' 시스템행거와 수납바테이블, 패브릭 서랍장, 2단 서랍장, 전신 거울로 구성된 패키지를 최대 65% 할인가로 제공한다.

리빙룸 제품으로는 '제련공단' 책장 1+1 패키지를 최대 40% 할인된 가격으로 제공하여 거실 및 서재 공간을 세련되게 꾸밀 수 있도록 제안하며, 다용도로 활용하는 알파룸을 깔끔하게 정리할 수 있는 철제선반 제품 '몬스터랙 플러스'와 '몬스터캠핑 폴딩박스' 함께 구매 시 폴딩박스를 10% 할인하는 혜택도 제공된다.

다이닝룸 인테리어를 위한 원형 테이블, 화이트 식탁, 대리석 티테이블 등 다양한 식탁과 의자 세트 역시 최대 62% 할인된 가격에 만나볼 수 있어 주방 공간을 합리적인 가격에 꾸밀 수 있다. 또 자사몰 회원에게만 제공되는 추가 할인 쿠폰을 발급해 더 큰 폭의 할인 혜택을 받을 수 있도록 했다.

상도가구 관계자는 "웨딩 및 이사 시즌을 맞아 새롭게 공간을 꾸미고자 하는 고객에게 다양한 테마 공간의 가구를 선보이게 됐다"면서 "상도가구를 대표하는 베스트셀러 품목들을 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 좋은 기회인만큼 이번 이벤트를 통해 가격 부담을 조금이나마 줄이시길 바란다"고 전했다.

락앤락, 세련된 디자인과 편의성 '메트로 시리즈' 2종 출시

글로벌 생활용품 기업 ㈜락앤락이 프리미엄 텀블러 라인, 메트로 시리즈를 추가로 출시했다. 이번에 선보인 신제품은 '메트로 엣지 텀블러'와 '메트로 푸드자' 두 가지로, 메트로 라인 특유의 세련된 디자인과 기술력, 편의성을 갖추고 있다.

메트로 엣지 텀블러는 아이보리와 네이비, 다크 그린의 짙고 선명한 바디 컬러, 입수구와 바닥의 세련된 메탈 컬러가 고급스럽고 트렌디한 느낌을 선사한다. 몸체와 캡 사이에 커브를 적용한 인체공학적 디자인으로, 안정적인 그립감을 제공한다. 뚜껑엔 탈부착할 수 있는 스트랩이 있어 더욱 편리하게 휴대할 수 있고 입수구에 이중 캡을 적용해 얼음을 넣을 때는 넓은 입구(6㎝)로, 마실 때는 좁은 입구(4.5㎝)로 활용할 수 있다.

메트로 엣지 텀블러는 정식 출시 전부터 이미 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 iF 디자인 어워드(2021)를 수상하며 세계적으로 탁월한 디자인을 인정받은 바 있다.

메트로 푸드자는 간편한 식사나 보온 이유식 등에 안성맞춤인 제품이다. 코로나19 이후 도시락을 준비하는 직장인이 늘고, 간편식이나 건강식을 선호하는 트렌드를 반영해 디자인과 기능적 요소를 강화해 선보였다. 메트로 고유의 현대적 디자인을 기본으로, 따뜻한 니트 소재의 커버를 세트로 구성해 시크하면서도 귀여운 느낌을 동시에 살릴 수 있도록 했다.

간편하게 한 끼를 담기 좋은 300㎖ 용량에, 무게는 아이폰12 프로맥스와 비슷한 수준으로 휴대하기 좋다. 뚜껑에는 실리콘 소재의 손잡이가 있어 휴대성뿐 아니라 패셔너블한 느낌을 더해준다. 8.5㎝의 넓은 입구로 음식을 담거나 식사할 때 편하고, 세척도 수월하다.

한편 락앤락은 지난 2019년 메트로 텀블러를 시작으로 메트로 머그(2020), 메트로 드라이브(2021), 메트로 투웨이 텀블러(2021) 등 프리미엄 메트로 시리즈를 잇따라 선보이고 있다.

밀워키, 뛰어난 내구성 '팩아웃 이동형 툴박스·선반형 거치대' 출시

프리미엄 전동공구 브랜드 밀워키가 사용자 맞춤형 '팩아웃 시스템(PACKOUT SYSTEM)' 라인업에 대용량 이동형 공구함 '팩아웃 롤링 툴체스트'와 공구함 선반 '팩아웃 랙킹 시스템 키트'를 출시했다.

팩아웃 롤링 툴체스트는 이동식 공구함으로 현장에서 자주 사용하는 그라인더나 함마드릴 등 큰 공구까지 한통에 보관 가능한 대용량 부피가 돋보인다. 외부기준 ▲길이 609.6㎜ ▲너비 965.2㎜ ▲높이 401.32㎜의 롤링 툴체스트는 1리터 우유팩 100개 이상을 한 번에 넣을 수 있는 대용량 크기로 다양한 전동공구의 보관과 이동을 가능케 하는 실용성 높은 제품이다.

또 최대 113㎏의 무게를 지지할 수 있는 손잡이와 폴리머 재질로 구성된 몸통 등 내구성에도 신경 쓴 모습이 눈에 띈다. 약 30㎝ 지름의 바퀴는 공구함의 무거운 무게를 지지하는 것은 물론 험한 현장 지형에서 부드럽게 굴러갈 수 있게 설계돼 이동성을 극대화했다.

복잡하게 어질러진 공구함을 깔끔하게 정리하고 무거운 무게도 쉽게 받쳐줄 받침대가 필요한 현장을 위해 고안된 팩아웃 랙킹 시스템 키트는 팩아웃 제품의 보관과 거치를 도와 정돈된 현장을 구현할 수 있다. 이번 신제품은 조립형 거치대로 랙킹 선반 두개와 'E-Track' 걸이 지지대 두개로 구성됐으며 선반 하나가 최대 23㎏을 지지할 수 있다.

밀워키 관계자는 "이번에 출시한 팩아웃 롤링 툴체스트와 랙킹 시스템 키트는 뛰어난 내구성을 비롯해 공구 수납에 큰 도움이 될 것으로 기대된다"면서 "밀워키와 팩아웃을 사랑해주시는 소비자분들을 위해 앞으로도 다양한 신제품을 더 빠르게 선보이겠다"고 말했다.

