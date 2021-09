일동홀딩스, 계열사 일동바이오사이언스 지분 200억원 규모 매각

[아시아경제 이춘희 기자] 일동홀딩스 일동홀딩스 000230 | 코스피 증권정보 현재가 13,350 전일대비 350 등락률 +2.69% 거래량 19,840 전일가 13,000 2021.09.24 14:06 장중(20분지연) 관련기사 일동제약 '아로나민' 비타민·미네랄 영양소로 활력 '쑥'일동제약, 신약개발회사 아이리드비엠에스에 지분 투자… 계열사 편입일동제약, 130억원 규모 아이리드비엠에스 주식 취득 결정 close 가 계열사인 일동바이오사이언스의 지분 매각에 나섰다.

일동홀딩스는 일동바이오사이언스의 지분 일부를 NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 13,050 전일대비 200 등락률 -1.51% 거래량 432,729 전일가 13,250 2021.09.24 14:10 장중(20분지연) 관련기사 '고객 목소리' 귀 기울이는 증권가NH투자증권 "2000억 유상증자, 검토 중…결정된 바 없어"NH투자증권의 디지털 혁신…"10월 메타버스 서비스 오픈" close 을 비롯한 기관투자자들에게 매도한다고 24일 밝혔다. 매각 규모는 발행 총 주식 수의 20%에 해당하는 160만주(200억원 상당)으로 이달 중 1차분에 대한 대금 130억원이 납입되고 나머지 2차분은 오는 11월 말까지 거래가 완료될 예정이다.

일동홀딩스 관계자는 "지분 매각을 통한 이번 투자 유치가 기업 및 주주 가치를 제고하고 계열사 운영 및 사업 추진 등에 필요한 재원을 확보하기 위한 것"이라고 설명했다. 또한 계열사의 지분 가치를 시장에서 평가 받고 사전 투자를 유도하는 등 앞으로 있을 일동바이오사이언스의 기업공개(IPO)를 활성화한다는 기회로도 삼는다는 계획이다.

?일동바이오사이언스는 2016년 일동제약에서 분할돼 일동홀딩스의 계열사로 신설된 건강기능식품 및 관련 소재 전문기업이다. 유산균을 비롯한 프로바이오틱스 분야의 원천기술 및 특허, 국내 최고 수준의 전용 제조 시설 및 종균 데이터 등을 바탕으로 일동제약을 포함한 국내외 유수 업체에 다양한 원료와 제품을 공급하고 있다.

??

일동홀딩스는 2023년 일동바이오사이언스 IPO를 목표로 투자 유치 및 상장요건 충족에 나선다는 방침이다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr