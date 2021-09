[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이용섭 광주시장이 23일 오전 집무실에서 광주글로벌모터스에서 생산하는 현대차 경형SUV 캐스퍼 1대를 온라인 구매 사이트를 통해 예약하고 있다.

