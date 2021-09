280억 투자 유치한 쓰리아이…메타버스 사업 본격 확장

해외 시장 대상 적극 마케팅 전략

[아시아경제 이민우 기자] 인공지능(AI), 증강현실(AR), 가상현실 등 메타버스(확장 가상세계) 기술기업 쓰리아이가 280억원 규모의 투자를 유치했다. 신제품 개발 및 메타버스 플랫폼 사업을 본격 확장할 계획이다.

쓰리아이는 이 같은 규모의 투자를 유치했다고 23일 밝혔다. KDB산업은행, SV인베스트먼트, LB인베스트먼트, DS자산운용이 재무적 투자자(FI)로, YG인베스트먼트, 인탑스인베스트먼트가 전략적 투자자(SI)로 신규 참여해 총 230억원을 투자했다. 기존 투자자인 인라이트벤처스, NBH캐피탈, 코리아에셋투자증권도 50억원을 투자했다.

정주완 SV인베스트먼트 이사는 "쓰리아이는 AR 핵심기술을 활용한 B2B 디지털 트윈 솔루션과 B2C 영상 콘텐츠 크리에이팅 플랫폼 등 2가지 사업을 통해 극적으로 성장하는 회사"라며 "향후 진정한 의미의 통합 메타버스에서 기술과 콘텐츠를 동시에 보유한 유일한 글로벌 플레이어로 성장할 수 있을 것으로 판단해 투자했다"라고 설명했다.

쓰리아이는 이번 투자금을 활용해 신제품 개발 및 메타버스 플랫폼 사업을 확장할 계획이다. 이를 토대로 세계 시장에서 인지도를 높이고 판매처를 확장하기 위해 적극적인 마케팅도 추진할 예정이다.

2016년 설립된 쓰리아이는 '피보'의 스마트 팟 하드웨어와 애플리케이션을 연계한 플랫폼 사업을 주로 영위하고 있다. 산업 현장 및 시설을 디지털 공간으로 재구성해 원격 관리하는 기업 대상 솔루션 '비모'도 빠르게 성장 중이다. 특히 디지털 공간에서 현실의 콘텐츠와 정보를 캡쳐, 공유, 연계하는 기술을 활용해 현실 세계의 경험을 디지털 세계에서 활용할 수 있도록 AI 관련 기술력도 보유하고 있다. 이를 통해 최근 3개년 연평균 성장률 400% 이상을 기록했다. 전세계 협력사는 45곳에 달하며 피보는 150여개국에서 판매 중이다.

김켄 쓰리아이 대표는 "앞으로 모든 미디어의 흐름은 차세대 플랫폼인 메타버스로 옮겨가면서 다양한 사업 기회가 창출될 것"이라며 "AI와 AR·VR 등 당사의 우수한 메타버스 기술력을 접목한 제품 및 솔루션으로 시장을 선도하는 기업이 될 것"이라고 강조했다.

