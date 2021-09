[아시아경제 유병돈 기자] 티로보틱스 티로보틱스 117730 | 코스닥 증권정보 현재가 7,370 전일대비 200 등락률 -2.64% 거래량 92,346 전일가 7,570 2021.09.23 15:30 장마감 관련기사 티로보틱스 자회사, 동탄 롯데백화점에 'VR시뮬레이터' 확대티로보틱스, 20억 유상증자티로보틱스 "㈜모션디바이스 인수결정" close 는 시가 하락에 따라 4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환가액을 8842원에서 7596원으로 조정한다고 23일 공시했다.

이에 따라 전환 가능한 주식 수는 65만8241주로 늘어난다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr