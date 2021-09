[기자수첩]제주국제컨벤션센터 사태, 뒷짐진 제주도의회는 뭐하는가?

국회 행안위에서 문제 파악하는 동안 제주도의회는 뒷짐만

센터 문제 외면하는 제주도…피해자들 정부기관에 문제 호소

갑질피해자 2차가해로 정신과 진단 받고 휴직 중

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 최근 제주국제컨벤션센터(이하 센터)의 내부비리로 인한 문제가 경찰의 수사를 받고 감사원 감사를 앞두고 있다. 그러나 이를 감시하고 사태를 파악했어야 할 제주도의회가 뒷짐만 지고 있어 지역사회 비판이 일고 있다.

센터는 지금까지 채용 비리, 센터 내 갑질 폭행 및 횡포, 6차산업 부실 용역보고서 작성, 대표 법인카드 쪼개기 사용, 고용유지지원금 부정수급 등 총체적인 비리 의혹을 받고 있다.

이뿐만이 아니라 마이스사업 간 입찰 및 계약사항도 문제가 있어 국회에서 자료 요청을 한 것으로 알려졌다.

국민권익위에서는 센터에 관한 제보내용을 바탕으로 현장 조사를 하고 일부 사안을 경찰로 이관해 서귀포경찰서가 수사 중인 것으로 알려진다. 또한 국회 행정안전상임위원회 한 의원실에서는 제주도와 센터에 지난달 1차 자료를 요구하고 내용이 불충분하여 2차 자료를 요구한 상황이다.

국민권익위와 국회 행정안전위에서는 문제의 심각성을 인지하고 수사와 자료요청을 바탕으로 사실관계를 파악하기 위해 총력을 기울이고 있다.

그러나 정작 제주도민이 선출하고 제주도를 위해 일하겠다고 만들어진 제주도의회는 센터의 문제가 경찰의 수사와 감사원 감사를 받는 상황에도 강 건너 불구경하듯 손을 놓고 있다.

이렇듯 제주도의회가 센터의 문제를 팔짱을 끼고 방관하고 있는 동안 문제의 심각성은 더욱더 골이 깊어지고 있다.

센터 내부의 갑질 피해자는 2차 가해로 인해 “내가 죽어야 모든 게 끝날 것 같다”며 자신의 상황을 호소하고 정신과 진료를 받으며 휴직 상태이다,

또한 전국 유일의 자치 감사 기구라 자랑하는 제주특별자치도 감사위원회는 제주도가 요구한 센터의 조사 청구를 받고도 감사하지 않은 것에 대해 뚜렷한 답변을 내놓지 못하고 있다.

게다가 6차산업박람회 회계내역은 국회 행안위 자료요청에도 비밀유지의무를 근거로 공개를 거부하고 있다. 국비와 지방비가 투입된 행사에 국회의 자료요청조차 거부하는 것은 도를 넘어 납득할 수 없는 행태라는 지적이 제기되고 있다.

센터의 제보자들은 센터의 문제를 제주도청, 제주도 감사위원회, 그리고 제주도 국회의원과 제주도의원까지 접촉하며 문제를 시정하게끔 호소했지만, 형식적이거나 들어주는 이가 없어서 부득이하게 국민권익위원회, 노동부. 감사원 등을 찾아다니며 센터의 문제를 호소했다고 한다.

이렇게 제주도 내에서 들어주는 이가 없어서 사방팔방 뛰어다니며 센터의 문제를 호소했던 문제가 수사와 감사 결과에서 사실로 드러난다면 제주도의회의 방관자적 모습은 제주도민들로부터 비판과 책임을 져야 한다.

17개 광역자치단체 중 유일하게 제주도는 특별자치도라 불리며 외교와 안보를 제외하고 다른 광역자치단체보다 많은 독립적 권한을 보유하고 있다.

권한이라는 것은 책임이 뒤따른다. 이렇게 제주도 내에서 발생하는 문제조차 제주도에서 외면하고 처리를 못 한다면 특별자치도가 가지는 독립성의 훼손이며 제주도민의 기대를 저버린 행동이 될 것이다.

제주도의회는 오는 10월 12일부터 40여 일 동안 2021년 행정사무 감사에 들어간다.

센터의 비리 의혹이 외부기관이 아닌 도민의 민의가 모인 제주도의회에서 밝혀지고 시정되기를 기대해본다.

제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr