현대비앤지스틸은18일부터 창원공장이 생산중단한 상태라고 23일 공시했다.

생산중단 사유는 노사입장 차이로 인한 파업이다. 스테인리스 냉간압연 등 생산차질을 빚고 있다. 회사 측은 생산중단 분야의 매출액이 5238억원으로, 작년 매출액의 77% 수준이라고 밝혔다.

