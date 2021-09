[클릭 e종목]북미서 쿠키런 인기 급등…"데브시스터즈, 목표가 20만원"

[아시아경제 지연진 기자] 유안타증권은 데브시스터즈 데브시스터즈 194480 | 코스닥 증권정보 현재가 156,500 전일대비 24,100 등락률 +18.20% 거래량 2,851,863 전일가 132,400 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 바이오 빅데이터 구축! 초대형 황제주의 등장!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“위드 코로나 현실화”...고공상승할 관련 핵심주는? close 에 대해 해외 실적이 급증하고, 신작 출시에 따른 실적 개선 등을 반영해 목표주가를 20만원을 올리고, 매수 투자의견을 유지한다고 23일 밝혔다.

데브시스터즈는 올해 1월21일 글로벌 동시 출시된 대표 게임 ‘쿠키런 ; 킹덤’이 이달 초 컨텐츠 업데이트 이후 이날 기준 미국 인기 순위 3위에 올랐다. 지난달 25일 매출 순위 389위에서 이날 29위로 급등했다. 캐나다에선 매출순위 341위에서 24위(앱스토어기준)로 급등 중이다. 미국, 캐나다는 일본과 같은 마케팅이 없었지만, 업데이트 이후 일본에서처럼 사용자수가 급증하며 매출액도 증가하고 있는 것으로 추정된다. 미국에서는 다음달 8일부터 마케팅이 본격화되며 현재의 사용자수, 매출액 증가추세가 이어질 것으로 예상된다.

이 게임은 현재 일본 구글플레이 인기 순위 2위다. 매출순위는 75위(앱스토어기준)로 인기(다운로드)순위와 매출 순위의 차이가 아직 크긴 하지만 일본 마케팅 이후 사용자수가 급증하면서 신규유저가 꾸준히 증가하고 있다. 또 일본 게임사 SEGA의 게임 ‘소닉 더 헤지혹’과 콜라보레이션을 진행하고 있어 게임 평균이용가격(1인당 평균이용결제금액)이 높은 향후 일본에서 ‘쿠키런:킹덤’의 사용자수 증가에 따른 매출액은 계속 증가할 것으로 예상된다.

이창영 유안타증권 연구원은 "‘쿠키런 ; 킹덤’은 중국과 퍼블리싱 계약을 체결 현재 판호 발급을 기다리고 있는 상황"이라며 "최

근 한국 게임에 우호적인 판호발급 분위기와 그동안 중국모바일에서 서비스 된 적이 없는 새로운 쟝르라는 면에서 판호 발급 가능성 및 시기는 긍정적일 것이란 의견"이라고 전했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr