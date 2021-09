"쇼핑백 부담 없이 빈손 쇼핑…주차장서 픽업" 롯데 타임빌라스 첫 도입

쇼핑한 물건 출차 시 찾아가는 '드라이브 스루 픽업 서비스' 첫 선

"경험 중시 복합문화공간…고객 불편함 최소화 위한 서비스"

[아시아경제 김유리 기자] '경험'을 앞세운 교외형 아울렛에서 '빈 손 쇼핑'이 가능하도록 구입한 물건을 떠날 때 주차장에서 한 번에 찾을 수 있는 서비스를 내놨다. 쇼핑뿐만 아니라 먹거리, 즐길거리 등을 다양하게 선보이며 온라인과의 차별화를 꾀하고 있는 오프라인 매장에서 고객 편의를 극대화해 체류 시간을 늘릴 수 있게 했다는 설명이다.

경기 의왕시 롯데프리미엄아울렛 '타임빌라스'는 쇼핑한 물건을 출차 시 주차장에서 받아갈 수 있는 '드라이브 스루 픽업 서비스'를 선보인다고 23일 밝혔다. 앞서 롯데백화점이 온라인·모바일로 사전에 구입한 상품을 해당 점포에 방문해 찾아가는 '드라이브 픽' 서비스를 선보인 바 있으나, 당일 오프라인 매장에서 쇼핑하면서 구매한 상품들을 출차 시 한꺼번에 받을 수 있도록 한 것은 이번이 처음이다.

지난 10일 오픈한 '타임빌라스'는 복합문화공간을 표방, 쇼핑 공간뿐 아니라 글라스빌, 플레이빌 등 고객 체험형 콘텐츠도 갖추고 있다. 회사 측은 "오래 머물 수 있는 공간인 만큼 쇼핑한 상품을 계속 들고 다녀야 하는 고객 불편함을 최소화하기 위해 '드라이브 스루' 픽업 서비스를 도입했다"고 말했다.

타임빌라스 픽업서비스 애플리케이션(앱) 또는 매장 내 QR코드를 통해 서비스를 신청하고 전화번호, 차량번호, 브랜드, 쇼핑백 수량 등을 순차 입력한 후 모든 쇼핑을 끝내고 출차 시 주차장에 위치한 '픽업존'에서 상품을 수령하면 된다. 접수된 상품은 픽업 담당 직원을 통해 픽업존으로 이동되며 고객은 앱에서 상품 도착 여부를 확인할 수 있다. 식음(F&B)을 비롯한 일부 브랜드는 제외되며 이용 요금은 수량에 관계없이 2000원이다.

강우진 롯데프리미엄아울렛 타임빌라스 점장은 "가족 단위 고객이 많은 교외형 아울렛에서 유모차 등을 동반한 고객들이 보다 편하게 쇼핑할 수 있는 방법이 없을까 하는 고민 끝에 이번 서비스를 선보이게 됐다"며 "고객 입장에서 편리할 수 있는 방법을 고민하고 테스트 운영을 통해 향후에도 다양한 서비스를 도입해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 '타임빌라스'는 연면적 약 17만5200㎡ 규모에 지하 2층부터 지상 2층까지 총 4개층에서 약 250여개 브랜드를 만날 수 있는 교외형 프리미엄 아울렛이다.

