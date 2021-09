文대통령 "한국은 글로벌 백신 허브의 축…코로나 극복 기여"

글로벌 코로나19 화상 정상회의…"한국은 언제든 국제사회와 협력"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 23일 글로벌 코로나19 화상 정상회의에서 "한국은 언제든 국제사회와 협력할 것이다. 인류의 안전한 삶을 위해 한국 국민들도 적극 동참할 것"이라며 "한국은 글로벌 백신 허브의 한 축을 맡고 있다"고 밝혔다.

문 대통령은 "코백스에 2억 불을 공여하기로 약속했고, 한-미 백신 파트너십을 바탕으로 네 종류의 백신을 위탁생산하고 있다. 더 많은 백신 보급과 지원으로 코로나 극복에 기여하겠다"면서 이렇게 말했다.

문 대통령은 "코로나 극복을 위해 국제사회의 연대와 협력을 이끌고 계신 바이든 대통령님의 리더십에 경의를 표한다"고 전했다.

문 대통령은 코로나19 위기 상황에서 국제사회 연대의 중요성을 강조했고, 한국이 역할을 하겠다고 다짐했다.

문 대통령은 "코로나는 인류를 위기로 몰아갔지만, 인류는 어느 때보다 서로의 안전을 걱정하며 연대하고, 더 나은 회복과 재건을 위해 따뜻하고 창의적인 방안을 모색하고 있다"면서 "한국은 언제든 국제사회와 협력할 것"이라고 말했다.

문 대통령은 "한국은 포용적 보건 협력에 앞장서고, 국제 보건안보체계를 개선하기 위한 유엔과 WHO 논의에도 활발히 참여할 것"이라며 "지금까지 125개국과 방역물품을 나눴으며 코로나 대응 경험을 공유하고 있다"고 설명했다.

문 대통령은 "한국은 교육, 일자리 등 다양한 경제·사회 분야에서 개발도상국을 지원하고 있다. ODA의 꾸준한 확대로 포용적 회복에 함께하고, 개발도상국이 보건 역량을 총체적으로 높일 수 있도록 최선을 다해 돕겠다"고 말했다.

문 대통령은 "더 나은 재건은 함께 회복하는 것이다. 우리는 사람과 사람, 나라와 나라가 얼마나 서로 긴밀하게 연결되어 있는지 확인하고 있다"면서 "코로나를 넘어 더 나은 세계를 향한 인류 공동의 노력에 언제나 함께하겠다"고 덧붙였다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr