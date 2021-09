[아시아경제 조슬기나 기자] 22일 오전(현지시간) 호주 멜버른 인근에서 규모 5.6 지진이 발생했다고 주요 외신이 보도했다.

AFP·DPA 통신에 따르면 진앙은 멜버른에서 북동쪽으로 200㎞가량 떨어진 맨스필드 인근, 진원의 깊이는 10㎞로 관측됐다.

이번 지진은 수백㎞ 떨어진 멜버른 도심에서도 감지됐다. 그러나 지진에 따른 건물 피해는 없는 것으로 알려졌다.

한편 독일 지구과학연구센터(GFZ)는 이번 지진 규모가 5.6이라고 밝혔다. 미국 지질조사국(USGS)은 5.8이라고 전했다.

