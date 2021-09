삼성전자, IDEA 2021서 비스포크 큐브에어·네오QLED 등 48개 수상

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자가 세계적인 권위의 국제 디자인 공모전인 'IDEA 2021'에서 은상 7개, 동상 3개와 파이널리스트 38개로 총 48개의 상을 받았다고 22일 밝혔다.

미국 산업디자이너 협회(IDSA)가 1980년부터 주관해온 IDEA는 디자인 혁신성과 사용자 경험, 사회 기여도를 심사해 △가정 △소비자 기술 △디지털 인터랙션 △디자인 전략 등 20개 부문에서 올해의 수상작을 선정했다.

은상을 수상한 공기청정기 '비스포크 큐브 에어'는 무풍큐브 디자인을 유지하면서 소비자 취향에 따라 교체 가능한 전면 패널을 적용했으며, 무선청소기 '비스포크 슬림'은 심플한 디자인으로 설계됐다. 또 '네오 QLED 8K'는 인피니티 스크린과 초슬림 디자인을 갖췄다.

이와 함께 요리 경험을 제공하는 솔루션 '스마트싱스 쿠킹', 국가별 제품 조형 선호도에 대한 연구 프로젝트인 '디자인 프레임', 미래 스마트폰과 로봇 관련 콘셉트 디자인도 은상에 선정됐다. 동상에는 프리미엄 가정용 프로젝터 '더 프리미어', 액자형 TV '더 프레임', '비스포크 4도어 플렉스 냉장고'가 뽑혔다.

삼성전자 디자인경영센터장 이돈태 부사장은 "팬데믹 이후 고객의 변화하는 삶을 지속적으로 관찰해 의미있는 경험을 제공하는 것이 더욱 중요해지고 있다"면서 "고객과 교감할 수 있는 디자인을 구현해 개인의 라이프스타일과 취향에 최적화된 경험을 제공하겠다"라고 말했다.

한편, IDSA는 21일(현지시간) 시상식에 이어 22~23일 국제 디자인 콘퍼런스(IDC)를 온라인으로 진행한다. 이 부사장은 이 행사 기조 연설자로 참석해 '더 나은 내일을 위한 디자인'을 주제로 발표할 예정이다.

