내일 화이자 백신 462만5000회분 인천공항 도착

[아시아경제 부애리 기자] 우리 정부가 미국 제약사 화이자와 직접 계약한 코로나19 백신이 추가로 도착한다.

코로나19 예방접종대응추진단(추진단)은 21일 참고자료를 통해 "개별 계약한 화이자 백신 462만5000회분이 22일 오전 11시 30분께 대한항공 KE9518편으로 인천공항에 도착할 예정"이라고 밝혔다.

이 백신은 우리 정부가 화이자와 직계약한 6600만회분 중 일부다.

화이자 백신은 매주 정해진 물량이 순차적으로 들어온다.

올해 상반기에 총 700만2000회분, 7·8월에 총 1408만3000회분이 국내에 도착했다. 이번 도착분을 포함해 9월 들어서는 1593만3000회분이 공급됐다.

화이자 외에 다른 제품까지 합하면 총 7385만5000회분이 도입되는 셈이다.

정부가 개별 제약사, 국제기구와 계약하거나 국제협력을 통해 확보한 백신은 모더나, 화이자, 아스트라제네카, 얀센, 노바백스 5종 총 1억9490만회분이다.

