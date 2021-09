한-슬로베니아 정상회담…"새로운 미래 도약하는 출발점"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 유엔 총회 참석을 위해 미국을 방문 중인 문재인 대통령은 20일(현지시간) 보루트 파호르 슬로베니아 대통령과 정상회담을 갖고 양국관계와 한반도 정세 등에 대해 논의했다.

한-슬로베니아 정상회담은 2018년 평창 동계올림픽 이후 두 번째다.

문 대통령은 "유럽 통합에 기여해 온 대통령님의 리더십으로 EU 회원국 간 연대와 협력이 더욱 강화될 것으로 기대하며, 한-EU 관계 또한 한층 두터워질 것"이라며 "내년 수교 30주년을 앞두고 이루어진 오늘 정상회담이 양국의 상생과 협력, 또 새로운 미래를 향해 함께 도약하는 출발점이 되기를 바란다"고 말했다.

보루트 대통령은 "역내에 있어서 한국이 매우 중요한 협력의 파트너라는 것을 강조하고 싶다"며 "한국과 경제, 정치, 그리고 모든 다양한 분야에서 협력을 강화해 나가기를 희망하며, 이것은 양국에 모두 도움이 될 것"이라고 밝혔다.

한반도 평화 프로세스에 대한 지지도 표명했다. 보루트 대통령은 "당시 한국에 대통령님께서 생각하시는 그 평화와 화해의 방법에 대해서 회의적인 시각도 있었지만 지금 생각해 보면 대통령님 원하시는 방향대로 정치가 흘러가고 있다고 생각한다"며 "대통령님의 비전이 궁극적으로 승리할 것이라고 행운을 빈다"고 말했다.

문 대통령은 슬로베니아가 내년 양국 수교 30주년의 뜻깊은 해를 앞두고 올해 주한 대사관 개설을 추진 중인 것을 평가했다.

파호르 대통령은 문 대통령의 평가와 기대에 공감하며 양국 간 교역·투자 및 해운·물류 협력 확대를 제안했다. 슬로베니아의 코페르 항은 아드리아해 지역 최대 항구로 우리 기업들의 중·동유럽 물류 허브이기도 하다.

또 문 대통령은 올해 하반기 슬로베니아의 유럽연합(EU) 의장국 수임을 축하하고, 한-EU 전략적 동반자 관계를 지속 발전시켜 나가기를 희망했다. 기후변화 등 글로벌 현안 공조 강화 방안에 대해서도 의논했다.

문 대통령은 한반도의 완전한 비핵화 및 항구적 평화 정착을 위한 우리 정부의 노력을 설명했고, 파호르 대통령은 슬로베니아 정부가 한반도 평화 프로세스에 대해 일관되게 지지한다고 재확인했다.

청와대는 "이번 한-슬로베니아 정상회담은 내년 양국 수교 30주년을 앞두고 양국 관계 증진 방안을 폭넓게 논의하고, EU 의장국인 슬로베니아와의 협력 심화를 통해 한-EU 관계 강화를 모색하는 계기가 됐다"고 평가했다.

한편 정상회담 이후 파호르 대통령은 문 대통령이 한반도 평화 유지에 기여해 온 점을 높이 평가하며, 슬로베니아 정부의 '특별공로훈장'을, 문 대통령은 양국 관계 발전과 우리 정부의 한반도 평화 프로세스를 적극 지지해 준 데 감사하며 '무궁화대훈장'을 각각 수여했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr