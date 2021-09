윤석열, 4주 만에 이재명 앞서…홍준표 주춤·이낙연 하락

국민의힘, 지지 2월 이후 최고치

민주당, 13주 만에 30%선 무너져

[아시아경제 이현주 기자] 차기 대선후보 적합도 조사에서 윤석열 전 검찰총장이 4주 만에 이재명 경기도지사를 앞섰다는 여론조사 결과가 20일 나왔다.

한국사회여론연구소가 TBS 의뢰로 지난 17~18일 전국 만 18세 이상 1004명을 대상으로 조사한 결과에 따르면 윤 전 총장 지지율은 28.8%, 이 지사는 23.6% 오차 범위 내 접점을 보였다.

이번주 여론 조사에서 윤 전 총장은 전주보다 2.4%포인트 올랐고 이 지사는 4.2%포인트 내렸다. 이 지사는 최근 대장지구 의혹 등으로 야권을 포함해 여당으로부터도 집중 공격을 받고 있는 상황이다. 반면, 윤 전 총장은 이른바 '고발 사주' 의혹이 제기됐지만 박지원 국가정보원장 개입설로 맞불 작전을 펴면서 일정 부분 지지율을 회복한 것으로 풀이된다.

6주 연속 상승세를 보였던 홍준표 국민의힘 의원은 전주 대비 1.0%포인트 내린 15.4%로 3위를 차지했다. 다음으로는 이낙연 전 더불어민주당 대표가 2.6%포인트 하락한 13.7%로 4위였다.

다음으로는 유승민 전 의원(2.9%), 추미애 전 법무부 장관(2.9%), 안철수 국민의당 대표(2.4%), 심상정 정의당 의원(2.1%), 최재형 전 감사원장(1.6%) 순이었다.

범보수권 차기 대선후보 적합도 조사에서는 홍 의원이 30.0%를 기록, 윤 전 총장(29.5%)과 초박빙의 접전을 벌이며 오차범위 내에서 윤 전 총장을 2주 연속 앞섰다. 이어 유 전 의원(9.8%), 안 대표(4.1%), 김동연 전 경제부총리(2.8%) 순이었다.

한편, 정당 지지도는 국민의힘이 전주보다 2.9%포인트 상승한 39.0%의 지지를 받아 해당 조사가 시작된 지난 2월 이후 최고치를 기록했다. 반면 민주당은 4.3%포인트 하락한 29.4%로 13주 만에 처음으로 30%선이 무너졌다.

이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr