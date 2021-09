최재형, 자영업자 위한 목소리 높여…"비과학적 방역규제 전면 해제하라"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대권주자인 최재형 전 감사원장이 자영업자, 소상공인 등을 위해 비과학적 방역 규제를 전면 해제해야 한다고 주장했다.

20일 최 전 원장은 서울 마포 연남동에서 자영업단체 대표와의 간담회 이후 성명을 통해 "코로나19 방역단계 강화라는 명목 하에 결혼식, 장례식 등 우리의 대소사와 일상에 대한 제약, 그리고 소상공인, 자영업자들에게 씌워왔던 비과학적이고 비합리적인 영업규제를 '전면 해제'할 것을 촉구한다"고 밝혔다.

최 전 원장은 "아침 10시에 4명이 모이면 안전하고 밤 10시에 4명이 모이면 위험한 근거가 도대체 뭔가"라며 "출퇴근길 지하철은 발 디딜 틈도 없는데, 식당, 카페, 학원, 종교시설에만 책임을 돌리는 것이 말이 되는가"라고 지적했다.

이어 그는 "무책임한 국정 운영은 결국 국민의 삶을 망가뜨린다"며 "당연히 누려야 할 일상이 무너지고, 자영업자들은 생업의 절벽에 몰려 극단적 선택까지 이어지는 상황"이라고 강조했다.

최 전 원장은 또 정부에게 새로운 방역정책을 요청했다. 그는 "보다 과학적이고 체계적이면서 국민이 납득할 수 있는 방역정책을 9월30일까지 제시해달라"며 "하루가 늦을수록 국민들의 한숨은 깊어지고 자영업자들의 몰락은 가속화된다"고 설명했다.

그러면서 최 전 원장은 "'묻지마 방역정책'은 이제 멈춰야만 한다. '위드 코로나' 시대로 나아가야 한다"며 "비과학적이고 불합리한 방역규제에 대한 각계각층의 반대가 범국민적 불복종운동으로 번지기 전에 정부는 방역정책의 대전환을 이루어야만 한다"고 얘기했다.

한편 최 전 원장은 이날 자영업연대 대표, 전국자영업자모입 대표 등과의 간담회에서 "함께 목소리를 내도록 하자"며 "자영업자를 도울 수 있는 현실적 방안을 함께 마련하자"고 말했다.

