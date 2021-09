美 주택가에 군용기 추락…인명피해는 없어

해군 소속 훈련기 텍사스 레이크워스 주택가 추락

[아시아경제 국제부 기자] 19일(현지시간) 미국 텍사스주 레이크워스의 주택가에 훈련 중이던 군용 훈련기가 추락하는 사고가 발생했다고 CNN이 보도했다.

항공기에 타고 있던 교관과 훈련생은 훈련기에서 비상탈출해 병원에 입원했고 다행히 민간인 부상자는 나오지 않았다.

텍사스주 레이크워스 경찰은 이날 오전 10시 53분께 이런 항공기 추락 사고를 신고받고 출동해 현장에서 해군의 군용 훈련기 'T-45C 고쇼크'로부터 비상탈출한 뒤 전깃줄에 걸린 한 사람을 발견했다. 탈출한 또 다른 한 사람도 주변에서 발견됐다.

이들은 해군 소속으로, 텍사스주 코퍼스 크리스티 국제공항에서 이륙해 정규 훈련 비행을 수행하던 중이었다. 추락 원인은 아직 밝혀지지 않았다.

교관은 현재 안정적 상태이며, 훈련생도 생존해 의료시설에서 치료를 받고 있다고 해군은 밝혔다.

항공기가 추락한 곳은 주택가였지만 다행히 부상자는 한 명도 나오지 않았고 항공기와 충돌한 집 역시 없었다.

