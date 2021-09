추석 연휴 첫날 일어난 비극…숨진 채 발견된 일가족 3명, 유서엔 '가정불화'

[아시아경제 황수미 기자] 전라남도 장성에서 일가족 3명이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나서고 있다.

경찰 등에 따르면 지난 18일 오전 10시26분쯤 전남 장성군 한 주택에서 어머니 A씨(74)와 아들 B씨(55) 부부가 숨져 있는 것을 다른 가족이 발견해 경찰에 신고했다.

A씨와 B씨는 집안에서, B씨 아내는 집 앞에 주차된 승용차 뒷좌석에서 숨진 채 발견된 것으로 알려졌다. 경찰은 외부 침입에 의한 범죄 관련성은 없는 것으로 확인했다. 집 안에서 흉기나 독성 물질 등도 발견되지 않았다고 전했다.

현장에선 아들 B씨가 작성한 것으로 추정되는 4장짜리 유서도 발견됐다. 유서에는 가정불화를 암시하는 내용이 담겼다고 한다. 경찰은 유서 내용 등을 토대로 가족 내 문제로 인한 사건으로 추정하고 있다.

대전에 거주 중이던 B씨 부부는 추석 연휴 첫날인 이날 오전 4시40분쯤 어머니 A씨가 홀로 거주하는 장성에 도착한 것으로 조사됐다.

이후 또 다른 가족이 다른 지역에서 고향 집을 찾았다가 이들 3명이 집 안팎에서 숨져 있는 것을 발견했다.

경찰은 마을 입구 CCTV를 분석하고 사망자와 주변인들의 휴대전화 기록을 조사하는 한편, 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰해 정확한 사망 원인을 규명한다는 계획이다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr