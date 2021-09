"6년 키운 강아지, 2만원에 던지듯 주고 가더라"…'해운대 강아지 학대'에 누리꾼 분통

[아시아경제 권서영 기자] 해운대 일대에서 학대를 당한 것으로 추정되는 강아지가 구조됐다는 소식이 전해졌다.

지난 13일 한 온라인 커뮤니티 게시판에는 '9월 12일 부산 해운대 강아지 학대녀 보신 분'이라는 제목의 게시글이 올라왔다. 글쓴이는 "지난 일요일(12일) 오후 3시 30분께 부산 해운대 바닷가에서 가족들과 산책 중 하늘색 원피스를 입은 여자가 흰색 말티즈 강아지를 산책시키는 것을 봤다"고 운을 뗐다.

글쓴이는 "자세히 보니 강아지가 노견으로 보였고, 다리나 허리가 불편한지 잘 못 걷더라"라며 "처음에는 몇 번 주저앉는 정도였는데 계속해서 살펴보니 걷는 게 힘든지 정말 겨우 따라가고 있었다"고 회상했다. 이어 "그러다가 견주는 강아지가 넘어졌는데도 목줄을 힘껏 당겼다. 강아지가 시멘트 바닥에 질질 끌려가더라. 모래사장에 파도가 쳐서 강아지를 덮치는데도 그냥 목줄을 잡고 끌고 가기도 했다" 라며 상황을 설명했다.

당시 글쓴이는 "제가 계속 뒤따라가면서 (동물) 학대라고 했는데 견주는 사진을 찍을 때까지도 아랑곳하지 않았다"라며 경찰에 신고했다고 밝혔다. 그리고 "나중에 연락을 준 경찰에 의하면 견주는 6년 전 유기견이었던 이 강아지를 입양했다고 주장했다고 한다"라며 "강아지를 물에 빠뜨린 게 아니라 물을 좋아해서 수영을 시켜 준 것이고, 목줄을 끌고 간 것은 훈육의 일부였다고 말했다더라"며 견주의 태도에 분통을 터뜨렸다.

이후 글쓴이는 지난 17일 동일한 커뮤니티에 '해운대 학대견 구조되었습니다. 너무 감사드립니다'라는 제목의 글을 게시했다. 글쓴이는 "오늘 학대 당하던 강아지가 구조됐다는 연락을 받았다"며 "이 강아지를 구조해주신 용기 있는 분께 감사의 말씀을 드린다. 정말 쉽지 않은 일이었는데 나서주셔서 감사하다"고 했다.

그는 "(자신이 발견했던 강아지와) 구조된 강아지는 동일견이다"라며 "강아지의 모습도 비슷하고, 견주가 매고 있던 가방과 강아지의 목줄도 동일하다"고 설명했다. 또 "출동한 경찰이 별다른 조치를 취하지 못하고 있던 와중에 구조자가 돈을 줄 테니 강아지를 자신에게 주고 가라고 하셨다더라"라며 "견주는 2만원을 받고 본인 말로 6년간 키웠다는 강아지를 구조자에게 던지듯 주고 갔다고 한다"고 말했다.

글쓴이는 "말을 못 하는 동물을 학대하는 건 인간으로서 절대 해서는 안 될 짓"이라며 "혹시나 동물 학대 의심 정황이 보인다면 꼭 그냥 지나치지 말고 신고해 달라"고 호소했다. 이어 "강아지는 천사 같은 분에게 구조되어 이미 행복해보인다. 남은 견생을 사랑으로 보듬어주실 분은 구조자께 꼭 연락 부탁드린다."며 "좋은 주인을 만나서 행복하게 살았으면 좋겠다"고 글을 마무리했다.

한편 이 강아지의 구조자는 현재 구조한 강아지를 임시 보호하고 있다. 구조자는 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 강아지의 입양처를 구하고 있는 것으로 전해졌다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr