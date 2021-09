추석 연휴 첫날 저녁… 고속도로 대부분 원활한 흐름

[아시아경제 이춘희 기자] 추석 연휴 첫날인 18일 저녁 전국 고속도로 대부분 구간에서 원활한 교통흐름이 이어지고 있다.

한국도로공사에 따르면 18일 오후 8시45분 기준으로 전국 주요 고속도로 중 경부고속도로 부산 방향 잠원~서초 3㎞에서만 정체가 나타나고 있다. 이외 경부고속도로 서울 방향 및 서해안고속도로, 수도권 제1순환고속도로, 중부고속도로, 영동고속도로 등은 모두 전 구간이 원활한 교통 흐름을 나타내고 있다.

이날 오후 9시 기준으로 서울요금소를 출발해 주요 도시까지 걸리는 시간은 부산 4시간30분, 울산 4시간10분, 대구 3시간30분, 광주 3시간20분, 대전 1시간30분, 강릉 2시간40분 등이다.

