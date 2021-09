윤석열, ‘라이벌’ 홍준표 고향 창녕에 “장만 보러 왔다” … 추석장에 지지자 몰려 북새통

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 윤석열 국민의힘 대선 경선후보가 추석연휴 시작인 18일 당내 접전을 벌이는 홍준표 후보의 고향인 경남 창녕을 찾았다.

시장통에 지지자들이 대거 몰려 북새통을 이룬 자리에서 윤 후보는 “명절 전 장만 보러 왔다”고 또렷하게 밝혔다.

추석연휴가 시작된 첫날에 라이벌의 고향 앞마당에 사실상 지지표를 장 보러 온 격이었다.

윤 후보는 오전 10시 25분쯤 오일장이 열리는 창녕전통시장 입구 명덕초등학교 앞에 내려 몰려든 지지자들에게 손을 흔들며 인사를 했다.

곧이어 시장통 800여m 구간을 돌며 장 보러 온 군민과 시장상인들에게 악수를 하면서 손을 들어 친밀감을 보였다.

윤 후보는 명절 대목장 인파와 지지자 2000여명에 둘러싸인 채 시장을 한 바퀴 돌며 눈 맞춤과 악수를 이어갔다.

80대 노년층 한 군민은 “바른 사람이 대통령이 되어야 한다”고 했다. 한 할머니는 “악수를 해보니 손이 보드랍네”라고 말했다.

윤 후보는 인파 속에서 “윤석열 대통령”을 외치는 환영 열기에 고무된 표정을 지었다.

윤 후보는 맞수의 고향을 방문한 소감을 묻는 기자들의 질문에 “명절을 앞두고 지방 전통장을 둘러보며 경제와 민생이 어떤지 장만 쭉 보기로 하고 왔다”고 직답을 피했다.

“정치적 동기는 없냐”는 질문에는 “아무래도 있긴 있겠지만”이라면서, 정권교체를 위해 홍준표 후보와 어떻게 경쟁할 건지에 대해 “지켜보십시오”라고 답했다.

윤 후보는 “열띤 지지에 힘입어 반드시 정권교체로 보답하겠다”는 말을 남기고 창녕 시장을 떠나 진주로 향했다.

