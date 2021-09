"SDG 달성에 인류 미래가 달려 있다…동참해주길 바라며 사진도 게재해 주세요"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 18일 사회관계망서비스(SNS)에 지속가능발전목표(SDG) 달성을 위한 팝업 캠페인 참여 메시지를 전했다.

문 대통령은 "SDG 달성에 인류의 미래가 달려있다"면서 "보다 나은 회복과 2030 SDG 달성 약속 이행을 위해 국제사회는 즉시 행동에 나서야 한다"고 강조했다.

문 대통령은 "나의 사진을 공유하며 약속 이행을 다짐한다. 여러분도 동참해 주길 바라며, 사진도 게재해 주세요"라고 당부했다.

문 대통령은 19일 제76차 유엔총회 참석을 위해 미국 뉴욕으로 출국할 예정이다. 문 대통령은 20일(현지시간) 유엔 'SDG 모멘트' 개최 세션에 참석해 빈곤 등 문제 해결을 위한 국제사회 연대와 협력을 호소할 계획이다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr