윤석열, 홍준표 '조국 과잉 수사'에 반박 "기준과 절차에 따라 처리"

"어느 진영의 사건이나 똑같이 수사했다"

[아시아경제 윤슬기 기자] 국민의힘 대선 예비후보 윤석열 전 검찰총장이 홍준표 의원이 조국 전 장관 수사를 '과잉 수사'라고 지적한 데 대해 "적절한 비례원칙에 따른 수사였다"라고 받아쳤다.

윤 후보는 17일 경북 포항 국민의힘 당원협의회 방문 후 기자들과 만나 "저는 어느 진영의 사건이나 똑같이 수사했고, 어떤 사건이든지 대한민국 국민에게 일반적이고 통상적으로 적용되는 기준과 절차에 따라 처리했다"라며 이같이 말했다.

윤 후보는 "대통령 측근, 실세 권력자들에 대한 처리가 제대로 안 되는 것을 국민들이 보면서 박탈감을 느끼고, 국민으로서의 자존심도 다 잃어버렸다"라며 "이 정권은 경제 정책만 시대착오적 이념으로 (국가를) 무너뜨린 게 아니라, 부패와 비리에 대한 사법 처리도 못하게 방탄을 만들었다"라며 문재인 정권에 대한 비판의 목소리를 높였다.

이어 윤 후보는 "이렇게 상식과 법치가 무너져서야 어떻게 경제와 성장과 복지라는 것이 따라갈 수 있겠나"라며 "내 주변의 아무리 가까운 사람이라고 하더라도 과오가 있을 때에는 국민이 보는 데에서 반드시 책임을 물을 것이다"라고 밝혔다.

윤 후보는 13일 경북 안동 국립안동대에서 '손발 노동은 아프리카에서 하는 것이다'라고 발언해 논란이 된 것과 관련해서는 "앞뒤 (맥락을) 잘라 놓으니까 황당하다"라며 "학생들에게 준비를 더 하고, 저부가가치 산업이 우리나라에서 중국을 거쳐 인도나 아프리카 같은 곳으로 넘어가기 때문에 고숙련 지식 노동이 주가 되는 고부가가치 산업 구조를 우리가 만들어내야 한다는 당부를 한 것"이라고 설명했다.

한편 윤 전 총장은 이날 박정희 전 대통령 생가를 방문하는 과정에서 일부 시민들의 거센 항의를 받으며 마찰을 빚었다. 윤 전 총장은 "박근혜 전 대통령의 열렬한 지지자들의 안타까운 심정을 충분히 이해한다"라며 "그 부분은 제가 감내해야 할 것이 아닌가 생각한다"라고 말했다.

