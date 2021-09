[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 17일 최재해 감사원장 후보자에 대한 임명동의안을 재가했다. 임명동의안은 오후 3시 30분경 국회에 제출됐다.

앞서 문 대통령은 지난 14일 최재형 전 감사원장의 후임으로 최 후보자를 지명했다. 최 후보자는 인사청문회 등을 거쳐 감사원장으로 최종 임명된다.

