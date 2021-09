휴온스글로벌, 러 '스푸트니크V' 백신 시생산 돌입

[아시아경제 서소정 기자] 휴온스글로벌 휴온스글로벌 084110 | 코스닥 증권정보 현재가 65,600 전일대비 1,300 등락률 +2.02% 거래량 302,756 전일가 64,300 2021.09.17 15:04 장중(20분지연) 관련기사 휴온스, '스푸트니크 V' 델타 변이 예방효과 검증 나선다휴온스, 연속혈당 측정기 '덱스콤G6' 가격 인하휴온스그룹, ESG경영혁신단 발족…단장에 윤성태 부회장 close (대표 윤성태)은 러시아 코로나19 백신 '스푸트니크V' 원액제조사인 프레스티지바이오파마가 이번 주부터 스푸트니크V의 밸리데이션(공정검증)에 돌입했다고 17일 밝혔다.

휴온스글로벌 컨소시엄은 러시아 국부펀드(RDIF)의 요청으로 스푸트니크V 생산을 위해 프레스티지바이오파마, 휴메딕스, 보란파마가 참여하고 있다.

스푸트니크V는 러시아 보건부 산하 가말레야 국립 전염병 연구소가 개발한 코로나19 백신이다. 국제 의학 학술지 렌싯에 코로나19 예방 효력이 91.6%에 달한다는 결과가 발표되면서 주목을 받았다.

스푸트니크V는 현재 18개국 24개 생산시설에서 시생산과 본생산이 이뤄지고 있는것으로 알려졌다. 이 백신은 전 세계 71개국에서 승인을 받아 아스트라제네카, 화이자 백신 다음으로 백신 허가가 많았다.

휴온스글로벌 관계자는 “세계보건기구(WHO) 승인과 별개로 기 허가를 취득한 70여개국에 공급하는 조건으로 위탁생산(CMO) 사업을 전개하고 있다”고 전했다.

