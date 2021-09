외식업계, 홈추족 겨냥 색다른 신메뉴 눈길

[아시아경제 문혜원 기자] 황금 연휴와 함께 찾아온 이번 추석에는 지속되고 있는 사회적 거리두기와 강화된 방역 지침으로 인해 집에서 가족과 즐기는 ‘홈추’족이 많을 것으로 예상된다. 외식업계에서는 귀성 대신 집을 택한 홈추족을 겨냥한 색다른 신메뉴들을 내놓고 있다.

19일 업계에 따르면 KFC는 최근 통다리살 부위를 감칠맛 나는 바비큐 소스와 함께 부드럽게 구워낸 오븐 치킨구이 ‘켄터키바비큐통다리구이’를 시즌 한정 판매하기 시작했다.

오븐 구이 특유의 담백함과 부드러운 식감, 감칠맛을 즐길 수 있어 맛에 차별화를 더한 제품으로, 다리살에서 느낄 수 있는 육즙과 부드러운 육질, 달콤하면서도 감칠맛나는 바비큐 소스의 풍미와 훈연향의 조화가 특징이다. 닭다리부터 허벅지살까지 이어지는 압도적인 크기와 먹음직스러운 비주얼도 이 제품의 매력이다.

KFC는 이날부터 KFC 공식앱에서 추석 연휴 가족과 함께 즐기기 좋은 치킨버켓이나 팩 제품을 특별 할인가에 이용할 수 있는 앱쿠폰을 제공한다. 신제품을 더욱 풍성하게 즐길 수 있는 ‘지니뮤직팩’은 오는 27일까지 한정 판매로 선보인다.

도미노피자는 가을 신메뉴로 최근 ‘치즈 퐁듀 파이어 미트 피자’를 내놨다. 지난 2015년에 출시돼 고객들의 큰 사랑을 받았던 ‘씨푸드 퐁듀 피자’를 재해석한 제품으로, 이 제품에 대한 고객들의 재출시 요청 끝에 더욱 풍성한 맛의 제품으로 새롭게 구성했다.

‘치즈 퐁듀 파이어 미트 피자’는 블렌딩 치즈 퐁듀 소스를 피자 한가운데 듬뿍 얹어 진한 고소함을 선사하고, 불 향 가득한 스모키 미트를 큼직하게 토핑으로 올려 풍성함을 더한 것이 특징이다.

SPC그룹 던킨은 다가오는 추석 명절을 맞아 할매 입맛을 저격한 9월 신제품을 출시했다. 신제품은 최근 MZ세대를 중심으로 인기를 끌고 있는 ‘할매니얼’ 트렌드를 던킨만의 방식으로 세련되게 재해석해 탄생시킨 것으로, ‘흑임자 꽈배기’와 ‘올리브 호밀 꽈배기’ 등 도넛 5종이다.

또 국내산 콩으로 만든 콩고물과 우유를 섞어 고소한 풍미가 매력적인 ‘인절미 라떼’도 함께 선보였다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr