'11년째 익명 기부' 광주 하남동 독지가 20번째 선행

2011년부터 쌀·과일 등 놓고 가

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 11년째 명절 즈음이면 후원물품을 행정복지센터에 두고 가는 익명의 독지가가 올해도 어김없이 선행을 이어갔다.

17일 광주광역시 광산구에 따르면 하남동 ‘얼굴 없는 천사’로 알려진 익명의 기부자가 이날 새벽 동 행정복지센터 앞에 사과와 배 50상자를 두고 갔다.

이 독지가의 기부는 지난 2011년 설 명절을 앞두고 시작됐다.

쌀 20㎏ 35포대를 놓고 간 뒤로 매해 얼굴과 이름을 숨긴 채 명절 즈음 과일이나 쌀, 떡 등 후원물품만 남겼다.

현재까지 기부 횟수만 20차례에 이른다

김장호 하남동지역사회보장협의체 위원장은 “코로나19로 모두가 어려운 상황에서 올해도 잊지 않고 나눔의 손길을 내밀어 주신 것에 감사드린다”고 말했다.

한편, 하남동에선 추석 명절을 앞두고 이웃과 정을 나누려는 온정이 이어졌다. 올해 추석 하남라이온스클럽에서 생활용품, 마스크 40세트를 하남동지역사회보장협의체에서 명절선물세트 50개를 후원했다. 하남동은 후원 물품을 어려운 이웃에게 전달할 계획이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr