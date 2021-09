[세종=아시아경제 손선희 기자] 국무총리 산하 경제·인문사회연구회(NRC)는 제13대 에너지경제연구원 원장에 임춘택 광주과학기술원 에너지융합대학원 교수(58)를 선임했다고 16일 밝혔다.

경인사는 이날 제312차 이사회를 열어 이같이 결정하고, 임기는 오는 27일부터 2024년 9월26일까지라고 밝혔다. 임명장 수여식은 오는 27일 개최할 예정이다. 에너지경제연구원 경영 성과 및 연구실적 등에 대해 매년 경인사의 평가를 받게 된다.

임 신임 원장은 금오공대 전자공학과를 졸업하고 한국과학기술원(KAIST)에서 전자공학 석사, 박사를 취득했다. 대통령직속 탄소중립위원회 에너지혁신분과위원장, 국제전기전자학회 석학회원(IEEE Fellow)으로 국회 기후변화포럼 이사, KAIST 교수, 한국에너지기술평가원 원장 등을 역임했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr