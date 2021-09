NY증시 혼조 마감‥소매판매 호조, 테이퍼링으로 이어지나

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시 주요 지수가 소매판매 증가에도 불구하고 등락을 거듭하다 혼조세로 마감했다.

16일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 63.07포인트(0.18%) 하락한 3만4751.32에, S&P500지수는 6.95포인트(0.16%) 떨어진 4473.75에, 나스닥지수는 20.39포인트(0.13%) 오른 1만5181.92에 거래를 마쳤다.

이날 주요 지수는 개장 전 발표된 8월 소매판매가 전달 대비 감소했을 것이라는 시장 예상과 달리 깜짝 증가를 기록하면서 상승 출발했다.

8월 소매판매는 전월보다 0.7% 증가해 다우존스 집계 시장 예상치 0.8% 감소를 크게 웃돌았다.

투자은행 제프리스는 "8월 소매 판매는 자동차 판매 부진에도 불구하고 전반적으로 광범위한 증가를 기록했다"고 분석했다.

소매판매 호조가 델타 변이 확산으로 인한 경기 둔화 우려를 희석했지만 다음 주 연방준비제도(Fed)의 자산매입 축소(테이퍼링) 결정을 자극할 수 있다는 우려가 반영되면서 시장은 곧 하락세로 돌변했다.

이날 10년물 미 국채금리가 다시 1.3%대로 올라왔다. 국채금리 상승 효과로 달러 지수는 0.3% 상승하는 강세를 보였다.

데자르댕그룹은 "8월 소매판매 결과는 델타 변이 확산이 경제에 큰 영향을 미치지 않고 있음을 시사하며 Fed 관리들을 더욱 안심시킬 수 있다"고 설명했다.

테이퍼링 시행 우려가 반영되면서 광산주와 원자재주들이 일제히 급락했다. 프리포트 맥모런 코퍼 앤드 골드는 6%나 급락했다. 뉴몬트 골드코프 그룹, 마틴 마리에타 머트리얼스도 하락세가 두드러졌다.

모더나는 부스터샷 필요성을 입증하는 자료를 발표하며 1.4% 상승했다. FDA 외부자문단은 하루 뒤 보편적인 부스터샷 시행 여부 권고 여부를 결정할 예정이다.

