코로나19 백신 미접종자 500만명, 10월부터 다시 접종 기회(상보)

이달 18일부터 30일까지 사전예약

[아시아경제 김지희 기자] 코로나19 백신 접종 기회를 놓친 18세 이상 미접종자들도 10월부터 다시 접종을 받을 수 있게 됐다. 방역당국은 당초 미접종자에 대해 전체 접종 대상자의 접종을 마무리한 이후 마지막에 접종이 가능토록 할 계획이었다. 하지만 4차 유행의 지속과 전염력이 더 강한 델타 변이의 확산으로 접종률 향상의 필요성이 높아짐에 따라 그 시기를 앞당기기로 결정했다.

김기남 코로나19 예방접종대응추진단 접종기획반장은 16일 코로나19 정례브리핑을 통해 "예방접종 순서가 됐지만 예약이나 접종 기회를 놓쳐 접종하지 못한 미접종자는 이달 18일부터 예약을 거쳐 10월 1일부터 접종이 가능하다"며 이 같이 밝혔다.

김 반장은 "지난 1월 말 코로나19 예방접종 계획을 발표하면서 접종 기회를 부여했지만 접종하지 않으신 인원은 전체 대상에 대한 접종을 실시한 이후 다시 접종한다는 원칙을 제시한 바 있다"며 "지금까지 18세 이상 전체 연령층에 대해 순차적으로 1회 이상 접종 기회가 부여돼왔고, 이달 말 18세 이상 1차 접종이 마무리되는 시점에 맞춰 미접종자 접종을 추진한다"고 전했다.

18세 이상 미접종자에 대한 접종은 10월 1일부터 16일까지 전국 위탁의료기관에서 실시된다. 사전예약은 오는 18일 오후 8시부터 30일 오후 6시까지 코로나19 예방접종 사전예약 홈페이지를 통해 이뤄진다. 접종하게 될 백신의 종류는 화이자 또는 모더나 백신이며, 구체적인 종류는 백신별 공급 일정에 따라 개별 안내된다. 미접종자 규모는 500만명 안팎으로 예상된다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr