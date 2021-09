[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 송성훈 광주 광산소방서장이 16일 오전 광주광역시 광산구 코로나19 예방접종센터(광주보훈병원 재활체육관)를 방문해 구급대원을 격려했다.

이번 방문은 코로나19 예방접종센터에서 지원활동을 펼치고 있는 119구급대원의 노고를 격려하기 위해 마련됐다.

광산소방서는 광산구의 코로나19 확산 방지를 위해 구급차 1대, 구급대원 2명 및 의용소방대원 2명을 현장 배치해 이상 반응 모니터링 및 이상 반응 발견 시 신속한 응급처치와 긴급 이송 체계를 구축하고 있다.

송 서장은 “시민들이 안전하게 코로나19 백신 접종을 하도록 애써주는 구급대원들에게 감사드린다”며 “하루빨리 코로나19가 종식돼 안전한 일상이 회복될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

