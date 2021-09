[아시아경제 지연진 기자] 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 727,000 전일대비 23,000 등락률 -3.07% 거래량 644,146 전일가 750,000 2021.09.16 14:33 장중(20분지연) 관련기사 "3~4년이 골든타임" 집중투자·조직개편 승부수 띄운 K배터리[클릭 e종목] “삼성SDI, 전기자동차향 중대형전지 역할 커진다”외국인 순매수세에 코스피 소폭 상승마감 close 는 배터리 사업 분리 방안을 검토 중이라는 언론 보도에 대해 "사실이 아니다"고 16일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr