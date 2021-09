부산 광역·기초의원 20명, '국가균형 발전론자' 김두관 후보 공식 지지선언

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 부산지역 지방의회 의원들이 더불어민주당 대통령 후보로 김두관 후보를 공식 지지 선언을 했다.

이들 부산 광역·기초의원들은 16일 부산시의회 브리핑실에서 기자회견을 열어 "서울 공화국 해체와 낙후되고 침체한 지방의 부활과 더불어 나아가 부·울·경의 부활을 위해 제 20대 더불어민주당 대통령으로 김두관 후보를 지지한다"고 공식 선언했다.

지지선언문을 통해 "지방이 골고루 잘 사는 국가 균형 발전론자인 김두관 후보가 대한민국 발전과 우리 아이들의 밝은 미래를 위해 일할 능력을 갖춘 적임자"라며 "또한 본선에서는 어느 후보와 경쟁해도 이길 수 있는 깨끗하고 흠 없는 후보"라고 말했다.

이어 "동남권 관문 공항인 가덕신공항과 부·울·경 메가시티를 완성할 적임자다"라며 "황무지에서 옥토를 개간해 온 김두관 후보라야 가능한 일이며, 김두관이기에 더욱 잘 할 수 있는 일"이라며 지지 이유를 밝혔다.

이날 지지 선언에는 부산시의회 이순영 교육위원회 위원장과 정상채 부산시의회 운영위원장 외 다수의 지방의원 등 20명이 동참하며 이름을 올렸다.

