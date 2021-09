신한은행 디지로그 브랜치, 스타트업과 혁신을 위한 협업 시작

고객중심 디지털을 위한 스타트업과 협업 첫 걸음

[아시아경제 박선미 기자] 신한은행은 미래금융공간 ‘디지로그 브랜치 서소문’에서 신한 퓨처스랩 동문기업을 초청해 고객중심 디지털 혁신을 위한 협업을 시작한다고 16일 밝혔다.

디지로그 브랜치는 최신 디지털 기술과 고객을 위한 따뜻한 감성을 결합해 고객중심 디지털을 구현하고자 신한은행이 마련한 미래 금융공간 테스트베드다.

전날 행사에는 인공지능(AI) 가상 콘텐츠 제공기업 ‘자이냅스’, 공유공간 운영업체 ‘그레이프’, 메타버스 전문기업 ‘핏펀즈’ 등 다양한 분야의 스타트업 기업이 참여해 디지로그 브랜치의 컨셉과 운영방안 등에 대한 소개를 듣고 디지로그 브랜치의 다양한 상담공간과 체험공간을 직접 체험하고 의견을 나누는 시간을 가졌다.

신한은행은 이번 행사를 시작으로 디지로그 브랜치가 다양한 디지털 혁신 과제를 발굴하고 테스트하기 위한 스타트업과의 접점 역할을 수행할 수 있도록 하고 동시에 서울 명동 소재 신한은행의 오픈 연구개발(R&D)·금융교육·협업 커뮤니케이션 공간 ‘신한 익스페이스’와 연계해 협업을 원하는 스타트업이 자유롭게 은행 관계자와 소통할 수 있도록 운영할 계획이다.

신한은행 관계자는 “디지털과 휴먼터치가 결합된 디지로그 브랜치에서 고객에게 즐겁고 혁신적인 금융경험을 제공할 수 있도록 스타트업과의 협업을 계속 강화해 나가겠다”고 말했다.

