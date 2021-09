금감원 "보이스피싱 예방법, 동영상으로 배우세요"

[아시아경제 김진호 기자] 금융감독원은 금융소비자 보호 강화를 위해 보이스피싱 피해 예방을 위해 관련 동영상을 제작·배포한다고 16일 밝혔다.

금감원은 코로나19 장기화로 메신저피싱 등 신종 보이스피싱이 증가하고 그 수법도 더욱 정교해지고 있어 이 같은 비대면 교육을 계획했다. 보이스피싱 주요 사기유형별로 구분해 총 5종의 동영상을 제작해 최신 사기수법 및 대응요령 등을 설명한다.

특히 보이스피싱 전반에 대한 단순설명보다 최근 발생하는 주요 사기유형별로 실제 피해사례 및 대응요령 등을 구체적으로 소개할 예정이다.

교육활용시 집중도 유지와 다각적인 활용을 위해 주제별 약 5분 내외로 짧게 구성한다. 전 연령층이 쉽게 이해할 수 있는 애니메이션 형식으로 제작한다.

금감원은 제작된 영상을 누구나 쉽게 다운로드해 활용할 수 있도록 보이스피싱 지킴이 홈페이지 및 유튜브 전용채널에 게시할 방침이다.

금감원 관계자는 "각종 유관기관, 교육·사회 단체 등에 배포해 보이스피싱 예방교육에 적극 활용토록 안내 및 홍보 예정"이라고 설명했다.

