삼성 '더 프레임'으로 모나리자 감상한다…루브르와 파트너십 체결

[아시아경제 우수연 기자]삼성전자가 프랑스 루브르 박물관과 파트너십을 맺고 16일 라이프스타일 TV '더 프레임(The Frame)'을 통해 루브르 대표 작품을 선보였다.

삼성전자는 이번 협업으로 스페인 프라도, 러시아 에르미타주에 이어 루브르까지 세계 유명 미술관의 주요 작품을 더 프레임에 추가하게 됐다.

더 프레임 사용자는 레오나르도 다 빈치의 모나리자, 외젠 들라크루아의 민중을 이끄는 자유의 여신 등과 같은 명작 뿐만 아니라 루브르 피라미드, 튈르리 정원 등 박물관 건물과 풍경이 포함된 대표 작품 40점을 아트 스토어에서 감상할 수 있다.

더 프레임 전용 플랫폼인 아트 스토어는 전 세계 42개국, 600명이 넘는 작가의 작품 약 1500점을 제공한다.

더 프레임은 TV를 시청하지 않을 때 미술 작품이나 사진을 스크린에 띄워 액자처럼 활용 할 수 있으며 4K QLED 화질과 주변 조도에 따라 색감을 조정해주는 조도 센서로 작품을 더욱 생동감 있게 감상할 수 있다.

특히 2021년형 더 프레임은 기존 대비 절반 가까이 슬림해진 24.9mm의 두께와 다양한 색상의 액자형 베젤로 공간과의 조화를 한층 높였다. 소비자들은 화이트, 티크, 브라운 색상의 플랫 베젤과 화이트, 브릭레드 색상의 각진 챔퍼 베젤 중 취향에 따라 선택할 수 있다.

올 7월에는 초대형 선호 트렌드를 반영해 85형을 새롭게 추가하면서 32형부터 85형까지 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

한상숙 삼성전자 영상디스플레이사업부 전무는 "더 프레임은 아트 스토어 기능을 통해 단순한 콘텐츠 플랫폼을 넘어 세계 최고의 예술작품을 감상할 수 있는 통로 역할을 하고 있다"며 "앞으로도 다양한 예술계 전문가들과의 협업을 통해 더 프레임만의 차별화된 경험을 선사할 것"이라고 말했다.

