SK㈜, 쏘카 말레이시아 650억원 투자 유치

현지 다국적기업 사임다비, 이스트브릿지 투자 유치

쏘카 말레이시아, 시장 진출3년 만에 차량공유 1위

동남아 차량공유 플랫폼으로 키운다

[아시아경제 황윤주 기자] SK㈜가 최대주주인 쏘카 말레이시아가 총 650억원(5500만달러) 규모의 투자를 유치했다. 쏘카 말레이시아는 한국형 차량 공유 사업의 첫 해외 진출 모델로, SK㈜는 2020년 쏘카 지분을 추가 인수해 현재 최대 주주로서 현지 사업을 주도하고 있다.

SK㈜는 글로벌 사모펀드인 이스트브릿즈파트너스(East Bridge Partners)와 말레이시아 다국적기업 사임다비(Sime Darby) 두 곳으로부터 650억원의 투자를 받았다고 16일 밝혔다.

SK㈜는 2017년 쏘카와 합작법인 쏘카 말레이시아를 설립해 2018년 1월부터 말레이시아에서 차량공유 서비스를 시작했다. 쏘카 말레이시아는 말레이시아 1위 기업을 넘어서 동남아의 주요 시장으로 사업을 확장해 동남아 선도 모빌리티 플랫폼 회사로 성장한다는 전략이다.

SK㈜는 사업 초기 현지 차량 공유 사업 전문가를 경영진으로 영입해 한국형 차량공유 플랫폼의 현지화에 주력했다. 또한 경쟁사 대비 2배 가까운 공격적인 차량 확대 및 쿠알라룸푸르 등 주요 대도시로의 빠른 서비스 확대를 통해 론칭 2년여 만에 쏘카 말레이시아를 현지 최대 차량 공유 사업자로 성장시켰다.

회원수 100만명을 돌파하며 시장점유율 90% 이상을 확보해 말레이시아 1위 자리를 굳건히 한 쏘카 말레이시아는 지난 해 12월에는 인도네시아 시장에도 진출해 6개월만에 회원수 10만여명을 확보하는 등 선도 차량 공유 업체로서 입지를 구축하고 있다.

말레이시아는 높은 인구 밀도 대비 취약한 대중교통 인프라로 인해 동남아 지역에서 차량공유 서비스에 대한 잠재 수요가 매우 높은 시장으로 평가되고 있으며, 말레이시아의 차량공유 업계는 2017년부터 차량 공급수 기준 매년 2배 가까운 성장을 거듭해 현재 약 7000대가 운영되고 있다. 인도네시아도 인구 약 3억명의 동남아 최대 시장으로 최근 연평균 국내총생산(GDP) 성장률이 5%에 달해 모빌리티 분야 성장 잠재력도 무궁무진한 것으로 평가받고 있다.

특히, 이번 투자에서는 쏘카 말레이시아가 2020년 말레이시아와 인도네시아에서 론칭한 개인간 차량 대여(P2P) 플랫폼 '트레보(Trevo)'가 높은 성장 잠재력을 인정받았다. 트레보는 SK㈜가 글로벌 선도 P2P 기업 미국 투로(Turo) 투자 역량을 바탕으로 동남아 시장 맞춤형 플랫폼으로 개발한 것으로, 빠른 성장 속도로 주목받고 있다.

SK㈜는 전세계 인구수 4위로 성장잠재력이 높은 인도네시아로 P2P 사업 확장을 가속화하여 동남아 선도 모빌리티 플랫폼 입지를 더욱 공고히 해나갈 예정이다.

신정호 디지털 투자센터장은 "SK㈜는 플랫폼 비즈니스의 성장 잠재력을 입증하는 한편, 투자 포트폴리오는 향후 성공적으로 회수해 AI, 자율주행 등 고성장 디지털 분야에 재투자함으로써 선순환 구조를 이루는 투자전문 회사의 행보를 이어나갈 것"이라고 말했다.

한편, SK㈜는 빠르게 성장하는 신규 모빌리티 서비스에 주목해 쏘카를 시작으로 그랩(Grab), 투로, 오토노모(Otonomo) 등 글로벌 각 지역별 1위 차량공유 및 모빌리티 기술 영역에 투자해 왔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr