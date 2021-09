文대통령, 독자개발 SLBM 잠수함 발사시험 참관

SLBM 수중에서 발사돼 목표지점 명중…개발 난이도 높아 세계 6개국만 운용하는 무기체계

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 15일 국방과학연구소(ADD) 종합시험장에서 진행된 잠수함탄도미사일(SLBM) 발사시험을 참관했다.

문 대통령은 한국이 독자 개발한 SLBM이 세계 7번째로 잠수함 발사시험에 성공해 전력화를 위한 핵심 관문을 통과한 것을 축하했다. SLBM은 지난 8월13일 해군에 인도된 도산안창호함(3000톤급)에 탑재돼 수중에서 발사됐으며, 계획된 사거리를 비행하여 목표 지점에 정확히 명중했다.

SLBM은 잠수함에서 은밀하게 운용할 수 있기 때문에 전략적 가치가 매우 높은 전력이다. 개발 난이도가 높아서 현재 미국, 러시아, 중국 등 세계 6개국만 운용하고 있는 무기체계이다.

청와대는 "SLBM의 보유는 전방위 위협에 대한 억제 전력 확보 차원에서 상당한 의미가 있으며, 향후 자주국방 및 한반도 평화 정착에 큰 역할을 할 것으로 기대된다"고 설명했다.

이날, KF-21 보라매에 탑재될 장거리공대지미사일의 항공기 분리 시험도 성공적으로 수행했다. 장거리공대지미사일은 비행 중인 항공기에서 분리돼 날개를 펼친 후 목표 지점까지 안정적으로 비행해 표적을 정확히 타격했다.

문 대통령은 고위력 탄도미사일과 초음속 순항미사일 등 미사일전력 개발 결과와 함께 우주발사체용 고체추진기관 연소시험 결과에 대해서도 보고받았다.

우리 군은 지난해 초음속 순항미사일 개발에 성공했고, 군에 배치를 앞두고 있다. 초음속 순항미사일은 해상전력에 대한 접근 거부 능력을 강화할 수 있는 중심전력이 될 것으로 기대된다.

