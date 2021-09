산청군, 제21회 온라인 산청한방약초축제 마당극 공연

축제 누리집 17~22일 실시간 송출



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 제21회 온라인 산청한방약초축제 주요 공연 프로그램 중 하나로 경남 대표 문화예술단체인 극단 큰들의 공연을 송출한다고 15일 밝혔다.

이번 온라인 마당극은 무관중으로 진행되는 큰들의 마당극 공연을 동영상으로 촬영해 온라인 산청한방약초축제 홈페이지를 통해 실시간 송출한다.

공연은 오는 17일부터 22일까지 오후 2시에 송출되며 3개 작품을 감상할 수 있다. 송출 이튿날부터는 녹화영상을 30일간 게시해 언제든지 감상할 수 있도록 할 방침이다.

17일 효자전, 19일 오작교 아리랑, 21일에는 마당극 남명이 공연된다.

군 관계자는 “산청군과 지리산, 한방약초는 물론 가족의 사랑을 주제로 한 신명 나는 마당극 공연을 추석 연휴 온 가족이 함께 가정에서 즐길 수 있도록 준비했다”며 “37년 역사를 자랑하는 큰들문화예술센터의 마당극 공연을 꼭 한번 감상해 보시길 바란다”고 말했다.

