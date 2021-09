창원대학교, 지역 청소년·장애인시설에 추석 위문품 전달

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 창원대학교가 15일 추석을 앞두고 창원시 성산구 풀잎마을과 의창구 범숙의 집에 쌀과 생활용품을 기탁했다고 밝혔다.

풀잎마을은 장애인들이 거주하는 복지시설이며, 범숙의 집은 가정 해체·폭력 등에 노출된 청소년들을 보호·양육·치유하는 가정공동체이자 성장 교육을 위한 대안교육 위탁기관이다.

풀잎마을과 범숙의 집은 "매년 후원해주시는 창원대와 구성원 여러분들에게 감사드린다"며 "꼭 필요했고, 유용하게 쓸 수 있는 후원품이라서 더욱 반갑고 모두 풍성한 추석 보내시길 바란다"고 전했다.

창원대는 코로나19의 확산 방지를 위해 전화로 안부를 나누고 위문품을 배송 전달하는 비대면 위문을 진행했다.

이호영 총장은 "코로나19 속에서도 따뜻한 마음을 나누는 추석이 되기를 기원하며, 앞으로 지역민들과 더 많이 소통할 수 있도록 노력해 나가겠다"고 말했다.

