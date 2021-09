여권 대선주자인 이낙연 전 더불어민주당 대표의 국회의원 사퇴안이 15일 국회 본회의를 통과했다.

박병석 국회의장은 이날 오후 국회 대정부질문 시작 전 표결에서 가 151표 부 42표 기권16표로 국회의원 이낙연 사직의 건이 통과됐다고 밝혔다.

