국내 최초 콘서트 전문 공연장 '서울아레나' 건축심의 통과…2025년 준공

연면적 12만㎡ 규모 최대 2.8만명 수용, 연간 180만 관객 예상

중랑천 일대 서울아레나 연계 주변문화거점 재탄생

[아시아경제 임온유 기자] 약 2만석 규모의 국내 최초 콘서트 전문 공연장인 ‘서울아레나’ 조성사업이 서울시 건축심의를 통과해 2025년 준공을 목표로 건립이 본격화된다. 서울아레나에는 케이팝 콘서트 등을 통해 연간 180만 명의 관객이 찾을 것으로 기대된다.

서울시는 지난 14일 제17차 건축위원회에서 ‘서울아레나 복합문화시설 민간투자사업’(도봉구 창동 1-23 일대)에 대한 건축계획안이 통과됐다고 15일 밝혔다.

건축심의 통과는 건축허가를 위한 마지막 관문이다. 서울시는 사업 협상대상자인 (가칭)서울아레나㈜와 12월 실시협약을 체결하고, 건축허가가 완료되는 2022년 착공할 예정이다. 2025년 준공이 목표다.

서울시 총괄건축가 등 전문가 자문을 거쳐 완성된 건축계획안에 따르면 서울아레나는 연면적 11만9096㎡(지하2층~지상6층) 규모의 복합문화시설로 조성된다. 국내 최초 아레나급의 음악 전문 공연장(1만8269석)과 중형공연장(2010석), 영화관(7개 관) 및 대중음악지원시설, 판매·업무시설 등이 들어선다.

특히 공연장은 스탠딩 등을 병행할 경우 1만8000명에서 최대 2만8000명까지 동시 수용이 가능할 것으로 전망된다. 현재 국내에 있는 1만석 이상 실내공연장은 음악공연에 특화된 공간이 아닌 실내 체육관 등 복합용도 시설들로, 음악 전문공연장은 서울아레나가 최초다.

서울아레나는 “창(倉)동이 음악도시 창(唱)동으로 다시 태어난다”라는 설계 개념을 바탕으로 3개의 ‘창’(부를 창-만들 창-창문 창)이 유기적으로 연결되는 문화플랫폼으로 작동하게 된다.

서울아레나 주변 중랑천 일대에 실현될 ‘지천 르네상스’는 ▲수변중심 ▲감성도시 ▲열린공간 제공 ▲경계허물기 4가지가 핵심조성방향이다.

서성만 서울시 균형발전본부장은 “서울아레나는 2023년 완공 예정인 ‘씨드큐브 창동(창업 및 문화산업단지)’과 함께 '창동·상계 신경제중심지 조성사업'의 핵심 축을 이루는 주요 인프라"라면서 "서울의 글로벌 문화 경쟁력을 극대화할 것으로 기대한다”고 말했다.

이어 “지천 르네상스를 통해 서울아레나 일대를 공연만 보는 공간이 아닌 휴식과 활력이 있는 관광명소로 탈바꿈시키겠다"면서 "나아가 창동·상계를 대중문화의 생산·소비·유통이 이뤄지는 세계적인 음악메카로 조성해 서울의 균형발전에도 기여할 수 있도록 최선을 다해 추진하겠다”고 덧붙였다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr