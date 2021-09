추석 연휴를 앞둔 15일 서울 마포구 월드컵시장에서 시민들이 성수품 등을 구매하고 있다. 정부는 추석 명절을 맞아 체감물가 안정을 위해 지난 8월 30일부터 10대 성수품을 평시 대비 평균 1.5배 확대 공급하는 등 수급 안정 대책을 추진 중에 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.